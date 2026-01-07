Juventus Museum numeri straordinari durante le feste | i dati comunicati dalla società bianconera I dettagli

Durante il periodo natalizio, il Juventus Museum ha registrato un incremento significativo di visite, secondo i dati ufficiali comunicati dalla società bianconera. L’afflusso di pubblico è stato influenzato anche dalla mostra dedicata ad Alessandro Del Piero, contribuendo a rafforzare l’interesse verso la storia e i successi della Juventus. Questi numeri evidenziano l’importanza del museo come punto di riferimento per i tifosi e gli appassionati.

Juventus Museum, nuovo incremento di visite nel periodo natalizio. Un aumento su cui ha influito anche la mostra su Del Piero. Il successo dei bianconeri non si limita soltanto ai risultati ottenuti sul terreno di gioco, ma si estende con forza anche al suo polo culturale e storico. I dati più recenti parlano chiaro: il periodo delle feste ha confermato lo Juventus Museum come una delle realtà museali predilette della città, consolidando la sua posizione come tappa imprescindibile per i turisti e i cittadini torinesi. L'affluenza registrata durante le recenti festività è stata a dir poco straordinaria, segnando una crescita che testimonia il legame indissolubile tra il club e la sua tifoseria.

140.712 visitatori allo Juventus Museum nel 2025 Un dato impressionante, arricchito da un dettaglio che sottolinea la voglia di "vivere" lo stadio a 360 gradi: ben 101.223 tifosi (il 72% del totale) hanno abbinato alla visita museale anche lo Stadium Tour - facebook.com facebook

