JW Anderson Pantalone | Lino Logo e Vestibilità

J.W. Anderson presenta un pantalone realizzato in lino, caratterizzato da una vestibilità comoda e moderna. Il capo è decorato con un logo visibile e si distingue per il taglio semplice e pulito. La collezione include questa versione in vari colori, pensata per un pubblico che cerca un capo versatile e di tendenza. L'articolo contiene link di affiliazione e potrebbe generare una commissione senza costi aggiuntivi.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Lino misto cotone: freschezza e la firma blu sul fianco. Il cuore di questo capo risiede nella scelta del tessuto, una miscela di lino e cotone che definisce immediatamente la sua identità estiva. Il lino garantisce una traspirabilità eccezionale, ideale per le alte temperature, mentre il cotone aggiunge morbidezza e riduce la tendenza naturale del lino a stropicciarsi eccessivamente. J.W.Anderson Pantalone pannello banda logo La vera innovazione progettuale si manifesta nel pannello laterale decorativo.