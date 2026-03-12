Isabel Marant ha lanciato il pantalone ‘Staya’, realizzato in canapa e viscosa. Il capo si distingue per il taglio semplice e versatile, pensato per un uso quotidiano. La collezione comprende diverse varianti di colore, con un design che punta sulla praticità. Il pantalone è disponibile negli store e online, accompagnato da una nota di trasparenza riguardo ai link di affiliazione presenti nel sito.

L'analisi tecnica del pantalone Isabel Marant 'Staya' si concentra su una scelta di materiali che definisce l'identità estetica e funzionale del capo. La combinazione di canapa e viscosa non è casuale, ma rappresenta un equilibrio studiato tra rigidità strutturale e fluidità di caduta. Il produttore specifica esplicitamente questa miscela, creando una base per un tessuto che deve rispondere alle esigenze di un abbigliamento "chic casual" di lusso.

© Ameve.eu - Isabel Marant Staya: il pantalone ‘Staya’ in canapa-viscosa

