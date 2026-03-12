Iran Esmeil Bghaei attacca | Da Usa aggressione vergognosa hanno tradito il processo diplomatico

L'Iran ha condannato gli attacchi rivolti ai paesi arabi del Golfo, mentre il portavoce del ministro degli Esteri ha definito le azioni degli Stati Uniti come un’aggressione vergognosa e un tradimento del processo diplomatico. Esmeil Bghaei ha espresso queste opinioni durante una conferenza stampa, riferendo le posizioni ufficiali del governo iraniano in merito alle tensioni nella regione.

Quella scatenata il 28 febbraio in Iran da Stati Uniti ed Israele è “un’aggressione vergognosa, condotta da due regimi dotati di armi nucleari“. Non usa mezzi termini, Esmeil Bghaei, portavoce del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi che, in un lungo colloquio telefonico con il Corriere della Sera, alza la voce e rivendica gli attacchi di Teheran ai paesi arabi del Golfo, azioni di ritorsione che stanno fortemente destabilizzando il Medio Oriente. Il portavoce condanna in particolar modo il bombardamento sulla scuola di Minab, che ha provocato circa 170 vittime, tra cui molte bambine. Attacco che, secondo fonti statunitensi, sarebbe stato causato da un “errore di mira”, laddove il vero obiettivo sarebbero dovuto essere basi militari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

