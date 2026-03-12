Su Canale 5 va in onda oggi, giovedì 12 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori. Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che mentre Tahir sta facendo il doppio gioco Ilyas ha perso la vita. In ospedale la protagonista aveva provato a salvarlo ma l'uomo non ce l'ha fatta a causa di uno scompenso. Orhan pretenderà che Tahir riesca a trovare un modo per impedire a Behnam di mettere in atto il suo piano, cioè di sottrarre la sua spedizione dal momento che lui ha lo stesso identico obiettivo. La situazione però si complicherà per Tahir. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Io sono Farah anticipazioni 12 marzo 2026: Orhan fa una richiesta a Tahir, anche la Polizia ha bisogno di lui

Articoli correlati

Leggi anche: Io Sono Farah, anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026: Orhan tiene sotto scacco Farah e Tahir

Io sono Farah anticipazioni 9 marzo 2026: Farah vuole fuggire? Tahir le fa una promessaSu Canale 5 va in onda oggi, lunedì 9 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14.

Contenuti utili per approfondire Io sono Farah anticipazioni 12 marzo...

Temi più discussi: Io sono Farah 2, anticipazioni ultima puntata 13 marzo prima serata; Io sono Farah, le anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026; Io sono Farah, le trame dal 2 al 6 marzo 2026; Io sono Farah, le anticipazioni della settimana: segreti e pericoli nelle nuove puntate.

Beautiful, Io Sono Farah, Forbidden Fruit, La forza di una donna, La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 marzo 2026Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, Io Sono Farah, Forbidden Fruit e La forza di una donna, in onda su Canale 5, e de La Promessa, su Rete 4, che andranno in onda o ... comingsoon.it

Io Sono Farah: anticipazioni puntate dal 9 al 13 marzo. Come finisce e cosa accade tra Farah e TahirAnticipazioni Io Sono Farah dal 9 al 13 marzo: Farah e Tahir fermano Behnam ma il finale riserva colpi di scena drammatici. alfemminile.com

«Ho fatto questa dichiarazione per proteggerti, non importa cosa succederà ora. » Tahir sorprende tutti nel nuovo episodio di Io Sono Farah, pronto a prendersi la colpa del crimine pur di mettere al sicuro Farah. Lei, colpita dal suo gesto, decide di non cancell facebook

Farah Pahlavi: «Il vero cambiamento in Iran può arrivare solo dal popolo» x.com