Io sono Farah anticipazioni 9 marzo 2026 | Farah vuole fuggire? Tahir le fa una promessa
Oggi su Canale 5, alle 14, viene trasmesso un nuovo episodio di Io sono Farah. La trama si concentra su Farah, che sta considerando di fuggire, e Tahir, che le promette qualcosa. La puntata si concentra sulle decisioni e sui dialoghi tra i personaggi principali, creando aspettative per ciò che accadrà nelle prossime scene.
Su Canale 5 va in onda oggi, lunedì 9 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori. Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Farah è riuscita a salvare Ilyas e dopo aver affrontato Gonul ha scoperto la verità sul padre. Intanto Tahir si è consegnato a Mehmet, che era indeciso se arrestarlo oppure no, Salin però li ha coinvolti nel suo piano. Behnam ha scoperto che sua madre ha una relazione con Akbar e per colpirli ha deciso di usare Merjan. Nel frattempo la protagonista si renderà conto che la soluzione più giusta forse è scappare perché sta diventando sempre più pericoloso restare nello stesso posto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
«L’ultima puntata di Io sono Farah promette emozioni indimenticabili». Con queste parole, si avvicina il gran finale della serie turca che ha catturato i cuori di tantissime spettatrici. L’epilogo di questa storia d’amore, con protagonisti la talentuosa Demet Özdem - facebook.com facebook