Oggi su Canale 5, alle 14, viene trasmesso un nuovo episodio di Io sono Farah. La trama si concentra su Farah, che sta considerando di fuggire, e Tahir, che le promette qualcosa. La puntata si concentra sulle decisioni e sui dialoghi tra i personaggi principali, creando aspettative per ciò che accadrà nelle prossime scene.

Su Canale 5 va in onda oggi, lunedì 9 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori. Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Farah è riuscita a salvare Ilyas e dopo aver affrontato Gonul ha scoperto la verità sul padre. Intanto Tahir si è consegnato a Mehmet, che era indeciso se arrestarlo oppure no, Salin però li ha coinvolti nel suo piano. Behnam ha scoperto che sua madre ha una relazione con Akbar e per colpirli ha deciso di usare Merjan. Nel frattempo la protagonista si renderà conto che la soluzione più giusta forse è scappare perché sta diventando sempre più pericoloso restare nello stesso posto.

© Ilsipontino.net - Io sono Farah anticipazioni 9 marzo 2026: Farah vuole fuggire? Tahir le fa una promessa

