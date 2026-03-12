Insonnia | 13,4 milioni di italiani e 14 miliardi di costi

A Roma è stato costituito un nuovo gruppo di lavoro dedicato al sonno, promosso da Annarita Patriarca e Beatrice Lorenzin. L’obiettivo è affrontare il problema dell’insonnia cronica, che interessa circa 13,4 milioni di italiani. Ogni anno, i costi associati a questa condizione superano i 14 miliardi di euro.

Un nuovo Gruppo di lavoro sul sonno nasce oggi a Roma, promosso da Annarita Patriarca e Beatrice Lorenzin per elevare l’insonnia cronica a priorità nazionale. L’iniziativa punta a trasformare una condizione che colpisce 13,4 milioni di italiani in un tema centrale dell’agenda politica, con l’obiettivo di ridurre i 14 miliardi di costi annuali. La mossa arriva mentre si stima che il 60% dei pazienti subisca un impatto negativo sul benessere psicologico, evidenziando come la carenza di riposo influenzi direttamente la sicurezza stradale e la produttività economica del Paese. Il gruppo sta già elaborando un documento strategico da presentare il prossimo 14 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

