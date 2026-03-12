Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, non prenderà parte alla partita contro il Lecce prevista per sabato 14 marzo, a causa di un sovraccarico muscolare. La decisione è stata comunicata dall'allenatore Antonio Conte, che ha confermato l'assenza del giocatore per l'incontro. La squadra dovrà quindi fare a meno delle sue prestazioni in questa sfida.

Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio: lascerebbe il Napoli solo a queste condizioni. Le ultimissime Torino, D’Aversa sicuro: «Non è detto che si vada sempre avanti con lo stesso undici, sono i giocatori a decidere in settimana» Galliani si racconta: «Vi racconto il Milan di Sacchi, Capello e Ancelotti. Berlusconi, pensava in grande. Sui giorni del condor.» Parma, parla Cuesta: «L’identità di squadra deve rimanere invariata. Suzuki o Corvi? Inizieremo con gli 11 che faranno al meglio per la squadra» Atalanta, tifosi da applausi! Il disastro di Tudor con il Tottenham, senza dimenticare l’emozione di Osimhen. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Lobotka, il centrocampista salta anche Napoli Lecce? Arriva la decisione

Articoli correlati

Leggi anche: Infortunio Ederson, il brasiliano salta Atalanta Napoli: Palladino svela il motivo, ecco le condizioni del centrocampista

Frattesi salta anche Inter Napoli: prosegue il lavoro a parte del centrocampista nerazzurrodi Redazione Inter News 24Frattesi non sarà disponibile anche per il match casalingo contro il Napoli per un affaticamento all’adduttore Davide...

Tutto quello che riguarda Infortunio Lobotka

Temi più discussi: Napoli, un altro stop: si ferma Lobotka per un sovraccarico muscolare; Infortunio Lobotka: le condizioni del centrocampista del Napoli e quando può tornare; Napoli, infortunio Lobotka: salta la sfida contro il Torino; Napoli, infortunio Lobotka: come sta, tempi di recupero e quando torna.

Quando torna Lobotka? Le ultime sull'infortunio del centrocampista del NapoliL’allarme è scattato a pochi giorni dalla prossima sfida di campionato. Stanislav Lobotka si è fermato per un fastidio muscolare che mette a rischio la sua presenza al ‘Maradona’ contro il Torino. Una ... tag24.it

Infortunio Lobotka, non è un problema grave: gli aggiornamenti in vista di Napoli TorinoIl Corriere dello Sport si sofferma sulle condizioni di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, l'ultimo nel suo ruolo in azzurro a fermarsi per ... iamnaples.it

Infortunio Lobotka, Repubblica annuncia: "Non recupera neppure per il Lecce" x.com

#sscnapoli Infortunio Lobotka: ecco la data del possibile rientro in campo --> https://shorturl.at/FZAbD - facebook.com facebook