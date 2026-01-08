Frattesi salta anche Inter Napoli | prosegue il lavoro a parte del centrocampista nerazzurro

Davide Frattesi continuerà il lavoro a parte anche in vista della prossima partita contro il Napoli, a causa di un affaticamento all’adduttore. Il centrocampista dell’Inter non sarà quindi disponibile per questa sfida. La sua presenza resta incerta anche per le prossime gare, mentre lo staff si concentra sul suo recupero e sulla gestione dell'infortunio.

Inter News 24 Frattesi non sarà disponibile anche per il match casalingo contro il Napoli per un affaticamento all’adduttore. Davide Frattesi continua ad affrontare problemi fisici che lo terranno lontano dai campi. Dopo aver saltato la partita contro il Parma, il centrocampista dei nerazzurri non sarà a disposizione anche per il prossimo impegno casalingo contro il Napoli, in programma questa domenica alle 20:45. Come riportato da Sky Sport, Frattesi sta affrontando un affaticamento all’adduttore, che gli ha impedito di partecipare alla seduta di allenamento odierna con il resto del gruppo. Il giocatore ha infatti svolto lavoro differenziato, con l’obiettivo di recuperare nel più breve tempo possibile e ritrovare la condizione fisica ideale per tornare a disposizione di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

