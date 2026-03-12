Il sindaco cambia il vice | Esposito perde la carica

Il sindaco di Lusciano ha sostituito il suo vice, firmando un decreto che assegna l'incarico a un altro assessore. L'ex vicesindaco, Esposito, ha perso la carica, mentre il nuovo vice è stato nominato ufficialmente dall'amministrazione comunale. La decisione riguarda esclusivamente il cambio di incarico all’interno della giunta.

Cambia il vicesindaco a Lusciano. Il primo cittadino Marco Valentino ha firmato il decreto con il quale affida l'incarico di numero due dell'amministrazione a un altro assessore. Nicola Esposito, ex sindaco di Lusciano, non è più il vicesindaco. Al suo posto è stato scelto Raffaele Sociale. Una scelta che non è stato motivato nell'atto. Restano invariati sia i componenti della giunta sia le deleghe a loro attribuite. Quindi il neo vicesindaco Raffaele Sociale continuerà ad occuparsi dei Servizi cimiteriali mentre Nicola Esposito sarà assessore con deleghe a Urbanistica, Edilizia pubblica e privata. Confermati gli incarichi per gli alti tre componenti dell'esecutivo: Lavori pubblici per Renato Mottola, Ecologia e Ambiente e verde pubblico per Antonella Colucci, Politiche sociali e Legge 32800 per Maria Consiglia Conte. 🔗 Leggi su Casertanews.it

