Litorale di Fondachello sotto detriti e a rischio incendi sindaco e vice sindaco sollecitano la Regione

Un litorale ferito, sepolto sotto tonnellate di detriti e privato delle sue difese naturali e artificiali. È questa la fotografia scattata dall'Amministrazione comunale di Mascali all’esito di una minuziosa ricognizione sul lungomare di Fondachello, duramente colpito dalla furia del ciclone Harry lo scorso gennaio. Con una nota ufficiale trasmessa alla presidenza della Regione Siciliana e al dipartimento della Protezione Civile, il primo cittadino Luigi Messina e la vice sindaco Veronica Musumeci hanno formalizzato una richiesta di intervento immediato. Il quadro descritto è di estrema gravità. Dalle verifiche effettuate sul litorale mascalese è stata riscontrata la massiccia presenza di materiale legnoso secco (tronchi, ramaglie, residui vegetali) su arenile e fascia boscata. Materiali che rischiano di compromettere la stabilità della vegetazione costiera e l'accumulo diffuso di rifiuti e materiali trasportati dal mare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Punto nascita della Gruccia, Il vice sindaco di Montevarchi Bucciarelli replica alla RegioneLa vice sindaco di Montevarchi, Cristina Bucciarelli, torna a parlare sul punto nascita della Gruccia.

Volontari in piazza a Fondachello, l'appello social del sindaco stavolta ha funzionatoIl sindaco di Fondachello ha lanciato un appello sui social per coinvolgere i cittadini in attività di volontariato in piazza.