Il rientro di Francesco Totti alla Roma diventa un caso | lo stallo dopo la nuova proposta dei Friedkin

Il ritorno di Francesco Totti alla Roma sta creando tensioni tra le parti coinvolte. Dopo che sembrava tutto definito, la proposta dei Friedkin ha provocato uno stallo nelle trattative. La decisione di Totti di rimanere in attesa si scontra con le richieste del club, lasciando in sospeso una questione che sembrava ormai conclusa. La situazione rimane quindi incerta e senza una soluzione immediata.

Era tutto fatto per il rientro alla Roma di Francesco Totti, ma ora il futuro dell’ex bandiera della squadra della Capitale appare in bilico. Dietro lo stallo, la probabile scelta della dirigenza di riservare all’ex capitano un ruolo da ambasciatore o comunque un incarico meno operativo rispetto a quello immaginato da Totti inizialmente. In principio, Totti era convinto di accettare la proposta della società: l’incarico, sottopostogli durante una cena dal tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, sarebbe dovuto essere di collegamento tra la squadra, lo staff tecnico e il direttore sportivo Ricky Massara. La proposta sarebbe stata a grande linee accettata dalla bandiera giallorossa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

