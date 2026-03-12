Il prossimo film di Alien riceve un importante aggiornamento dopo un cambiamento deludente

Il franchise di Alien ha registrato un importante aggiornamento con il prossimo film, dopo un cambiamento che ha suscitato delusione tra i fan. Negli ultimi anni, il franchise ha ripreso slancio, soprattutto dopo il successo ottenuto nel 2024. La produzione del nuovo film è attualmente in corso, con dettagli sulla trama e il cast ancora riservati. La data di uscita ufficiale è prevista per il prossimo anno.

Il franchise di Alien è tornato alla ribalta negli ultimi anni, specie dopo il trionfo, nel 2024, del reboot cinematografico Alien: Romulus, seguito da una serie TV di successo, Alien: Earth e da una linea di fumetti Marvel Comics ambientati nell’universo di Alien o in crossover con l’universo Marvel. Dopo questa ondata di successi, è arrivato il momento di ripetere tutto, a partire da un sequel di Alien: Romulus. Tuttavia, c’è stata una grande difficoltà nell’avvio della produzione di questo sequel: trovare un regista. Fede Álvarez, che aveva diretto Romulus, non tornerà a dirigere un secondo capitolo, ma si occuperà solo della sceneggiatura. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

