La Beta 1 di Android 17 è arrivata, segnando l’inizio dei test per il nuovo aggiornamento di piattaforma. Gli sviluppatori stanno lavorando per perfezionare le funzionalità prima del rilascio ufficiale, con un piano ben definito per le prossime fasi. La strada verso la versione stabile sembra ormai tracciata.

È stato pubblicato Android 17 Beta 1, aprendo la strada al previsto aggiornamento di piattaforma. L’ingresso della beta segna l’inizio di una fase di test mirata a perfezionare le nuove funzionalità, con piani definiti per cicli successivi e una roadmap chiara per la versione stabile. L’attenzione è rivolta alle tempistiche, alle tappe di sviluppo e alla compatibilità con i dispositivi Pixel. android 17 beta 1 disponibile: data e caratteristiche. Il primo rilasciato ufficialmente è avvenuto 11 febbraio 2026. In questa fase i sviluppatori possono iniziare a valutare le nuove API e i comportamenti dell’interfaccia. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Android 17 data di rilascio: il prossimo aggiornamento importante in arrivo

Approfondimenti su Android 17

L’aggiornamento Android 16 QPR3 sta per arrivare sui Pixel 6.

Motorola annuncia il rilascio anticipato di Android 16, portando nuove funzionalità, miglioramenti di sicurezza e opzioni di personalizzazione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Android 17

Argomenti discussi: Il ciclo di rilascio (e di sviluppo) di Android è cambiato: ecco cosa arriverà nel 2026; Batterie giganti, ma l'iPhone 17 Pro Max resta imbattibile: i test con smartphone Android; Lo smartphone Honor Power2 è quasi identico all'iPhone 17 Pro, ma ha una batteria da 10,080 mAh; Google rilascerà nuovi pacchetti di temi per i Pixel; icone IA solo con Android 17?.

Android 17 Beta in arrivo: Google apre il nuovo ciclo di testLa prima beta di Android 17 in arrivo a breve: aggiornamento automatico per chi è già nel programma, ma attenzione ai tempi di uscita! igizmo.it

Android 17 lancio della beta sorprendentemente vicinoSecondo le informazioni ufficiali, Android 17 - nome in codice Cinnamon Bun - sarà lanciato a breve. Si tratta di una sorpresa, poiché di solito viene rilasciata un'anteprima per sviluppatori prima ... notebookcheck.it

New Podcast! "E[79] Italia verso 70 GW di data center - UE stringe su Android AI - Maia 200, il chip Microsoft per l'AI" on @spreaker #android #antitrust #dma #eu #google x.com

Grandi storie, un unico appuntamento. Segna la data: il 12 febbraio arrivano in sala i titoli più attesi del momento. Cime Tempestose – Il mito di Emily Brontë secondo Emerald Fennell. Goat – Per chi non smette mai di sognare in grande. Crime 101 - - facebook.com facebook