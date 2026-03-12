Il mistero del rombo bianco sulle strade | il nuovo segnale che costa 200 euro di multa anche agli italiani

Un nuovo simbolo a forma di rombo bianco su sfondo blu sta comparendo lungo le strade europee, indicando corsie riservate. Questo segnale viene installato per segnalare aree dedicate alla circolazione e per scoraggiare l’uso improprio. Chi viola questa segnaletica rischia una multa di 200 euro, applicata anche agli automobilisti italiani. La presenza di questo simbolo si sta diffondendo su diverse arterie stradali del continente.

Un nuovo simbolo a forma di rombo bianco su sfondo blu sta comparendo lungo le arterie stradali europee, segnalando corsie riservate che molti automobilisti occupano indebitamente. Questo segnale identifica le corsie HOV (High Occupancy Vehicle), destinate esclusivamente ai veicoli che trasportano almeno due o tre persone o a mezzi a basso impatto ambientale. Chi ignora questa prescrizione rischia sanzioni pesanti, che in alcuni Paesi arrivano a sfiorare i 200 euro, rilevate in modo automatico da telecamere intelligenti. Il rombo bianco, spesso chiamato "diamante" nel gergo internazionale, non è un'invenzione recente, ma fa riferimento alla gestione del traffico degli Stati Uniti e del Canada.