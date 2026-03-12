il medagliere delle paralimpiadi invernali di milano cortina 2026 tutti i podi degli atleti italiani

Fino al 15 marzo si svolgono i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con varie competizioni tra le regioni di Milano, Cortina e la Val di Fiemme. Durante la manifestazione, gli atleti italiani hanno conquistato diverse medaglie in diverse discipline. Il medagliere mostra i podi ottenuti dagli atleti italiani di questa edizione.

I Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in chiaro su Rai 2 e Rai Sport e in streaming su RaiPlay. Chiara Mazzel, argento sci alpino gigante Quarta medaglia, questa volta con la guida Fabrizio Casal, per Chiara Mazzel che è argento anche nello slalom gigante donne vision impaired. Oro e bronzo per l'Austria, con Veronika Aigner ed Elina Stary. «È davvero magnifico e spettacolare, oggi ho gareggiato con la mia guida di sempre, ha ancora un valore in più. Aigner era quasi irraggiungibile, ma in questa manche siamo riusciti a sciare bene sul ripido, la mia guida mi ha dato la carica per spingere sul pezzo in piano. Quinta medaglia? Lo slalom sarà difficile, punto al bronzo, ma non è una cosa scontata». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

