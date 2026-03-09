Fino al 15 marzo si svolgono le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, con gare che coinvolgono atleti italiani in diverse discipline. Il medagliere si aggiorna quotidianamente con le vittorie di atleti provenienti da tutto il paese. Le competizioni si tengono tra Milano, Cortina e la Val di Fiemme, dove si sfidano i partecipanti in eventi di sci, snowboard e biathlon.

I Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in chiaro su Rai 2 e Rai Sport e in streaming su RaiPlay. Giacomo Bertagnolli, argento sci alpino Super G uomini VI Nel SuperG Visually Impaired, Giacomo Bertagnolli (AS3) ha vinto la medaglia d'argento, con 0.16" di distacco dall'austriaco Johannes Aigner. La sua guida è Andrea Ravelli Chiara Mazzel, oro sci alpino Super G donne VI Chiara Mazzel (AS2), con la sua guida Nicola Cotti Cottini, ha vinto la medaglia d'oro nel Super G col tempo di 1.14.84. argento per l'austriaca Veronica Aigner e bronzo per la slovacca Alexandra Rexova. Al quarto posto Martina Vozza con un ritardo di 5"75 da Mazzel. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, il medagliere e le storie degli atleti italiani

Articoli correlati

Il medagliere dell'Italia a Milano Cortina 2026: tutti i successi degli atleti azzurriSupergigante femminile, oro Federica Brignone A 10 mesi dall'infortunio Federica Brignone ha vinto il supergigante di Milano Cortina 2026, mettendo...

Una raccolta di contenuti su Milano Cortina

Temi più discussi: Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: Come acquistare pacchetti di biglietti per famiglie e gruppi | Promozione; Al via le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina: in gara 665 atleti, 45 gli italiani; Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: tutti gli sport e i luoghi delle gare; Tutte le sedi di gara dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026.

Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 5I Giochi paralimpici invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 marzo - si disputano fino al 15 marzo. Gli Azzurri hanno l’obiettivo di superare nel ... tg24.sky.it

Guida alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: date, discipline, categorie, sedi e italiani in garaSei sport (hockey, curling, sci alpino, sci di fondo, biathlon e snowboard) e 411 medaglie in palio: tutto quello che c'è da sapere ... corriere.it

MILANO CORTINA | La russa Varvara Voronchikhina ha vinto il Super-G standing femminile alle Paralimpiadi . Si tratta della prima medaglia d'oro della Russia a un evento paralimpico dopo i Giochi di casa di Sochi 2014. #ANSA - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | La russa Varvara Voronchikhina ha vinto il Super-G standing femminile alle Paralimpiadi . Si tratta della prima medaglia d'oro della Russia a un evento paralimpico dopo i Giochi di casa di Sochi 2014. #ANSA x.com