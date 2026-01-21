Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Arezzo incontrerà i cittadini di Battifolle giovedì 22 febbraio 2026. L’iniziativa offre un’occasione per ascoltare le esigenze e i desideri della comunità, favorendo un confronto diretto e costruttivo. L’appuntamento si inserisce nel percorso di ascolto e dialogo con i cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra amministratori e residenti.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Giovedì 22 Febbraio il gruppo consiliare PD incontra i cittadini di Battifolle. Continua il tour di incontri con i cittadini del gruppo consiliare PD iniziato già da dopo il 2020 in quartieri e frazioni di Arezzo. Domani sera alle ore 21 sarà il turno del Cas di Battifolle. «Paese al limite del Comune di Arezzo in cui da anni l'amministrazione comunale ignora le richieste dei cittadini. Buche, asfalti deteriorati e incuria anche in questa zona la fanno da padroni. Il gruppo PD nell'ottica di costruire un'alleanza più vasta possibile per le prossime amministrative e il bene di Arezzo, sarà a disposizione della cittadinanza per un confronto che si basi sulla partecipazione effettiva dei residenti per un Arezzo curata, con strade sicure e ben amministrata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il gruppo consiliare Pd incontra i cittadini di Battifolle

Leggi anche: Comune di Palagonia, nasce il gruppo consiliare "Grande Sicilia"

Nasce il gruppo consiliare Casa Riformista in Consiglio regionaleÈ stato costituito ufficialmente il gruppo consiliare Casa Riformista, formato da cinque consiglieri regionali della Campania.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Mercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 15.00 si riunisce la Terza Commissione Consiliare; Forlì, chiusura scuola Manzoni, il gruppo consiliare Pd: Decisione sbagliata che impoverisce il territorio; Boschini entra nel gruppo consiliare del Pd: Continuità politica con i miei impegni nel partito - Videointervista; Consiglieri comunali del Pd nelle frazioni: l'incontro ad Agazzi.

Scuola, il PD porta in Consiglio comunale gli effetti del commissariamento regionaleAttraverso un question time depositato in Consiglio comunale, il gruppo consiliare del Partito Democratico porta l’attenzione sull’impatto del commissariamento della Regione Emilia-Romagna deciso dal ... ravennawebtv.it

Boschini entra nel gruppo consiliare del Pd: Continuità politica con i miei impegni nel partito - VideointervistaMarco Boschini entra a far parte del gruppo consiliare del Partito Democratico. Da oggi quindi in consiglio comunale cessa di esistere il gruppo di Parma la Sinistra coraggiosa. gazzettadiparma.it

La sanatoria prevede l’azzeramento delle sanzioni amministrative e la possibilità di pagamento in unica soluzione o mediante rateizzazione sostenibile. Per il gruppo consiliare si tratta di «una scelta responsabile» - facebook.com facebook