Asimmetrico e verticale è il nuovo Napoli di Conte

Il Napoli di Conte si presenta con un assetto asimmetrico e verticale, risultato di un intenso lavoro tattico e strategico. La recente vittoria in Supercoppa Italiana testimonia il progresso del team e l’adattamento alle nuove sfide. Questa formazione rappresenta il miglior Napoli possibile attualmente, riflettendo la crescita e la coesione del gruppo, e sottolineando l’efficacia del progetto tecnico avviato dall’allenatore.

Il miglior Napoli possibile. La finale di Supercoppa Italiana vinta dal Napoli ha messo un timbro definitivo, nonché indelebile, sul grande lavoro fatto da Antonio Conte nelle ultime settimane. L'allenatore azzurro, infatti, ha compiuto un vero e proprio capolavoro tattico, psicologico, anche di gestione: si può dire la squadra che è scesa in campo a Riyadh non è più l'unica possibile, visto che alcuni giocatori infortunati sono rientrati o stanno rientrando, ma è certamente la migliore possibile. Oppure, per dirla meglio: quello visto in Arabia Saudita è il miglior Napoli possibile, per le caratteristiche degli uomini che sono a disposizione in questo momento.

