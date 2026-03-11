Meloni sulla crisi in Medio oriente | Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci

Durante una seduta al Senato, la presidente del Consiglio ha affermato che l’Italia non è coinvolta in una guerra in Medio Oriente e che non intende entrare in conflitto. Ha parlato della situazione in Iran e delle prossime discussioni al Consiglio europeo, ribadendo la posizione del governo sulla neutralità rispetto alla crisi attuale.

Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci. Lo ha ribadito la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le sue comunicazioni in Senato per le sue comunicazioni sulla crisi iraniana e in vista del prossimo Consiglio europeo. Sull'utilizzo delle basi Usa in Italia Meloni ricorda che le regole risalgono "ad accordi del 1954, secondo quegli accordi ci sono autorizzazioni da dare per operazioni logistiche, nel caso ci fossero altre richieste di utilizzo, ma la decisione spetterebbe al Parlamento. A oggi non è pervenuta alcuna richiesta in questo senso, e ribadisco che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra". "La crisi in Medio Oriente" con i suoi effetti "investe direttamente la sicurezza, l'economia e gli interessi italiani ed europei.

