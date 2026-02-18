Sanremo celebrato in musica | brano calabrese Il fiore all’occhiello omaggia la kermesse con talenti e nuove sonorità

Il brano calabrese “Il fiore all’occhiello” dei Fratelli Scicchitano rende omaggio a Sanremo, celebrando la manifestazione con nuove sonorità. La canzone, nata a Reggio Calabria, porta le influenze locali e una melodia coinvolgente che richiama l’atmosfera della kermesse. Maurizio e Piero Scicchitano hanno scritto un pezzo che combina talento e tradizione, portando sul palco musicale un messaggio di orgoglio regionale. La loro composizione sta attirando l’attenzione tra appassionati e addetti ai lavori, creando un ponte tra Calabria e il festival.

Un Omaggio Calabrese a Sanremo: “Il Fiore all’Occhiello” dei Fratelli Scicchitano. Un brano musicale nato in Calabria, “Il fiore all’occhiello”, firmato dai fratelli Maurizio e Piero Scicchitano, ha reso omaggio al Festival di Sanremo. La composizione, registrata con musicisti dell’orchestra RAI e la partecipazione del paroliere Avio Focolri, celebra la kermesse canora portando un soffio di novità dalla scena musicale calabrese, presentato il 18 febbraio 2026. Dalle Radici Calabresi al Palcoscenico Nazionale. I fratelli Scicchitano, già noti per aver realizzato la canzone “Come puoi” dedicata a Papa Francesco e interpretata da Massimo Ranieri, hanno voluto creare un brano che fosse un tributo diretto al Festival di Sanremo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

