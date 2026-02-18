Sanremo celebrato in musica | brano calabrese Il fiore all’occhiello omaggia la kermesse con talenti e nuove sonorità

Il brano calabrese “Il fiore all’occhiello” dei Fratelli Scicchitano rende omaggio a Sanremo, celebrando la manifestazione con nuove sonorità. La canzone, nata a Reggio Calabria, porta le influenze locali e una melodia coinvolgente che richiama l’atmosfera della kermesse. Maurizio e Piero Scicchitano hanno scritto un pezzo che combina talento e tradizione, portando sul palco musicale un messaggio di orgoglio regionale. La loro composizione sta attirando l’attenzione tra appassionati e addetti ai lavori, creando un ponte tra Calabria e il festival.

Un Omaggio Calabrese a Sanremo: “Il Fiore all’Occhiello” dei Fratelli Scicchitano. Un brano musicale nato in Calabria, “Il fiore all’occhiello”, firmato dai fratelli Maurizio e Piero Scicchitano, ha reso omaggio al Festival di Sanremo. La composizione, registrata con musicisti dell’orchestra RAI e la partecipazione del paroliere Avio Focolri, celebra la kermesse canora portando un soffio di novità dalla scena musicale calabrese, presentato il 18 febbraio 2026. Dalle Radici Calabresi al Palcoscenico Nazionale. I fratelli Scicchitano, già noti per aver realizzato la canzone “Come puoi” dedicata a Papa Francesco e interpretata da Massimo Ranieri, hanno voluto creare un brano che fosse un tributo diretto al Festival di Sanremo.🔗 Leggi su Ameve.eu Centri anziani a Cisterna: "Fiore all'occhiello per la città"I centri anziani di Cisterna sono un punto di riferimento importante per la comunità locale. Nicolò Filippucci è in gara tra le Nuove Proposte a Sanremo 2026 con il brano "Laguna". In un mix di ansia e adrenalina. La video-intervistaNicolò Filippucci si prepara a salire sul palco dell’Ariston come rappresentante delle Nuove Proposte a Sanremo 2026, portando il brano Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A Sanremo Ploom celebra la musica con un evento speciale insieme a Fedez; Sanremo celebra gli 80 anni della Repubblica, sul palco una donna che votò il 2 giugno 1946; Conti, Pausini e i Big di Sanremo ricevuti al Quirinale: Mattarella riconosce il valore della musica; Dallo Jonio ai fiori di Sanremo: il legame indissolubile tra la Maison Affidato e la musica italiana. JTI, Ploom arriva a Sanremo con un programma di appuntamenti e attivazioni per celebrare musica e lifestylePloom consolida il proprio posizionamento nei principali contesti culturali italiani, continuando a costruire occasioni di incontro attraverso ... affaritaliani.it A Sanremo Ploom celebra la musica con un evento speciale insieme a FedezIl brand di JTI sceglie la settimana del Festival per un calendario di appuntamenti e attivazioni dedicati alla propria community adulta, tra intrattenimento, creatività e condivisione. msn.com Corriere della Sera. . Gli artisti di Sanremo guidati da Carlo Conti sono stati ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella, che ha celebrato il valore culturale della musica italiana, ricevendo l’emozionato ringraziamento di Laura Pausini e un augurio collettivo prim facebook Sanremo 2026 al Quirinale: Mattarella celebra il Festival come “patrimonio culturale italiano”. Emozione per Carlo Conti e Laura Pausini #Sanremo2026 #Mattarella #CarloConti #laurapausini x.com