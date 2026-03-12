Il corallo di Sciacca | fino a giugno la mostra dedicata all' oro rosso

Al museo archeologico regionale Pietro Griffo di Agrigento si può visitare fino a giugno la mostra dedicata al corallo di Sciacca, un’esposizione che mette in evidenza le caratteristiche e le tecniche di lavorazione di questo materiale prezioso. La mostra raccoglie pezzi provenienti da collezioni pubbliche e private e presenta anche alcuni strumenti utilizzati per l’estrazione e la lavorazione del corallo.

Il fascino del corallo di Sciacca continua ad attrarre visitatori al museo archeologico regionale Pietro Griffo di Agrigento. La mostra "I segreti del corallo di Sciacca: storia, maestria, bellezza", uno degli appuntamenti espositivi più apprezzati degli ultimi mesi nella Valle dei Templi, resterà aperta fino al 2 giugno grazie alla decisione di prorogarne la durata dopo l'ampio riscontro di pubblico e di critica. L'esposizione propone un viaggio dentro la storia dell'"oro rosso" saccense, simbolo di una tradizione artigiana che ha reso celebre la Sicilia nel mondo.