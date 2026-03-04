Mostra Maarten van Heemskerck e il fascino di Roma fino al 7 giugno

L’Istituto Centrale per la Grafica espone le opere di Maarten van Heemskerck fino al 7 giugno. La mostra, inaugurata il 3 marzo, presenta una selezione di stampe e dipinti che illustrano il suo rapporto con Roma e il suo stile artistico. L’esposizione rimarrà aperta per oltre tre mesi, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare una collezione dedicata all’artista olandese.

A Laura Valente il premio Maria Callas: manager della cultura 2026. Premiazione a New York il 7 marzo Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. Roma, 4 mar. (askanews) – L’Istituto Centrale per la Grafica presenta, dal 3 marzo al 7 giugno 2026 nella sede di Palazzo Poli, la mostra Maarten van Heemskerck e il fascino di Roma: percorsi visivi della Città Eterna, un progetto espositivo di respiro internazionale che porta per la prima volta a Roma un nucleo straordinario di opere mai esposte prima, offrendo al pubblico e alla comunità scientifica un’occasione unica di confronto sulla costruzione dell’immaginario della Città Eterna tra XVI secolo e contemporaneità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Maarten van Heemskerck: la Roma eterna in mostra a Palazzo PoliCosa: La grande mostra che esplora lo sguardo di Maarten van Heemskerck sulla Capitale tra XVI secolo e contemporaneità.

La Tangenziale Est chiude a Roma fino al 30 giugno: orari, chi non può transitare e come cambia il trafficoRinnovato il divieto di transito notturno sulla Tangenziale Est a Roma anche per il nuovo anno: strada chiusa al traffico per i primi sei mesi.

Una raccolta di contenuti su Mostra Maarten van.

Discussioni sull' argomento All’Istituto Centrale per la Grafica la mostra Maarten van Heemskerck e il fascino di Roma: percorsi visivi della Città Eterna; La Roma del Cinquecento attraverso lo sguardo di Maarten van Heemskerck; Maarten van Heemskerck e il Fascino di Roma – Percorsi visivi della Città Eterna; Maarten van Heemskerck: la Roma eterna in mostra a Palazzo Poli.

Maarten van Heemskerck e il Fascino di Roma – Percorsi visivi della Città EternaPalazzo Poli. C’è una Roma che precede la fotografia, una città che si consegna alla memoria attraverso la mano e lo sguardo ... agrpress.it

All’inaugurazione della mostra “Maarten van Heemskerck e il fascino di Roma: percorsi visivi della Città Eterna” all'Istituto Centrale per la Grafica, per celebrare un evento scientifico di altissimo profilo e confermare Roma come centro di irradiazione di una gra facebook

All'Istituto per lanGrafica Palazzo Poli di #Roma si apre una nuova imperdibile #mostra! Se siete in quel di Fontana di #Trevi non perdetevela! x.com