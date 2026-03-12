Una ventina di persone si sono radunate in via Botta a Milano per protestare contro la partecipazione della premier a un convegno organizzato da un partito di destra, chiedendo le dimissioni del governo. La contestazione è avvenuta durante l’evento sul referendum costituzionale sulla giustizia, con i manifestanti che hanno scandito lo slogan

" Governo Meloni dimissioni ". È il grido della ventina di persone scese in via Botta a Milano per protestare contro "l'ennesima passerella della premier", che questo pomeriggio partecipa a un convegno organizzato da Fdi per il Sì al referendum costituzionale sulla giustizia. L'incontrò si svolge al teatro Parenti, a un centinaio di metri dal presidio di protesta, organizzato da Potere al Popolo e dai collettivi studenteschi Cambiate Rotta e Osa Milano. L'area è presidiata dalle forze dell'ordine. "Un quartiere militarizzato per la sfilata di Meloni. Oggi al teatro Parenti va in scena un teatro degli orrori ", dicono gli organizzatori al megafono, ribadendo il "no al referendum e a tutto il governo", di cui i giovani chiedono a più riprese le dimissioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, la contestazione dei collettivi rossi: "Dimissioni governo"

