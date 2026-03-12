I legali di Carmelo Cinturrino | La morte di Mansouri è stata una tragica fatalità

Gli avvocati di Carmelo Cinturrino hanno affermato che l’omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto il 26 gennaio nei pressi del bosco di Rogoredo, è stato una tragica fatalità. L’evento riguarda l’intervento di un agente che ha sparato al pusher, provocando la sua morte. La vicenda si è svolta con un intervento nel quartiere e riguarda un episodio di violenza legato a un’operazione di polizia.

“Una tragica fatalità”. Così gli avvocati di Carmelo Cinturrino hanno definito l’omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher a cui l’agente ha sparato ai margini del bosco di Rogoredo nella serata del 26 gennaio scorso. I difensori hanno fatto sapere che “non passa giorno senza che il nostro assistito pensi con sofferenza alla giovane vittima, ma voleva solo intimorirla e di certo non ucciderla”. Gli avvocati, Marco Bianucci e Davide Giuseppe Giugno, hanno reso noto un lungo comunicato. “Abbiamo assistito sgomenti ad un susseguirsi di grottesche notizie di 'cronaca' con le quali si sta tentando, per ragioni incomprensibili, di descrivere il nostro assistito come fosse un soggetto dedito a delinquere ed inserito in contesti criminali”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

