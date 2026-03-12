La difesa di Carmelo Cinturrino | La morte di Mansouri? Una tragica fatalità Grottesche le accuse dei pusher
La difesa di Carmelo Cinturrino, il poliziotto coinvolto nell’omicidio di Abderrahim Mansouri avvenuto il 26 gennaio nel bosco di Rogoredo a Milano, ha dichiarato che si è trattato di una tragica fatalità. I legali hanno anche definito grottesche le accuse mosse nei confronti di Cinturrino da parte dei pusher coinvolti nel caso. La vicenda rimane sotto i riflettori delle cronache locali.
Milano, 12 marzo 2026 – La difesa di Carmelo Cinturrino, il poliziotto in carcere per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il 26 gennaio, nel bosco di Rogoredo a Milano, va “all’attacco”. La morte del 28enne, centrato da un proiettile alla testa, è stata "una tragica fatalità" e "non passa giorno che il nostro assistito non pensi con sofferenza alla giovane vittima, ma voleva solo intimorirIa e di certo non ucciderla". “Grottesche notizie di cronaca” Sono queste le parole usate, in una nota, dagli avvocati Marco Bianucci e Davide Giuseppe Giugno. "Abbiamo assistito sgomenti - spiegano i legali di Cinturrino in un lungo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
