Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e giornalista, è deceduta a Roma all'età di 70 anni. Nel corso della sua carriera ha condotto numerose trasmissioni televisive e partecipato a vari programmi, diventando una presenza stabile nel panorama televisivo italiano. La sua figura è stata spesso associata a progetti come film di Lina Wertmüller, canzoni di Modugno e il premio televisivo del 1987.

Roma, 12 marzo 2026 – È morta Enrica Bonaccorti, una delle figure più riconoscibili della televisione italiana. Aveva 76 anni e da tempo combatteva contro un tumore al pancreas. Nel corso della sua lunga carriera è stata conduttrice televisiva e radiofonica, attrice, paroliera e autrice, attraversando diversi mondi dello spettacolo italiano: dal cinema degli anni Settanta ai programmi tv che l’hanno resa popolare presso il grande pubblico. Un volto indimenticabile nei film di Lina Wertmüller. Nata a Savona nel 1949, Enrica Bonaccorti si avvicina giovanissima al mondo dello spettacolo iniziando dal teatro e dal cinema nei primi anni Settanta.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I film di Lina Wertmüller, la canzone di Modugno e il Telegatto del 1987. La poliedrica carriera di Enrica Bonaccorti

Articoli correlati

Leggi anche: Chi è Verdiana Bonaccorti, la figlia di Enrica Bonaccorti: vita privata, carriera e il rapporto indissolubile con la madre

Da Portobello agli ultimi mesi di vita: la carriera e il coraggio di Enrica BonaccortiLa conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti ha affrontato negli ultimi mesi una lunga e dolorosa battaglia contro un tumore al pancreas, malattia tra...

Una raccolta di contenuti su Lina Wertm

Discussioni sull' argomento Enrico Montesano: se il tempo fosse un gambero; Fratello Sole sorella Luna rivive a teatro a Assisi.

Lina Wertmüller, tutti i film per cui non la dimenticheremo maiDopo il debutto con I Basilischi, Lina Wertmüller scrive e dirige altri quattro film negli anni Sessanta, da Questa volta parliamo di uomini (1965), in risposta alla pellicola Se permettete parliamo ... gqitalia.it

«Pasqualino Settebellezze», 50 anni fa usciva il film di Lina Wertmüller: una riflessione sulla sopravvivenza come forma di compromesso estremoIl 20 dicembre 1975 esce nelle sale italiane Pasqualino Settebellezze, decimo film di Lina Wertmüller alla sua quinta collaborazione con il grande Giancarlo Giannini (dopo Non stuzzicate la zanzara, ... corriere.it

"Lina Wertmuller" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Da Pasquale Festa Campanile e il suo “Cara sposa” con Johnny Dorelli e Agostina Belli a Lina Wertmuller regista di “Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici” interpretato da Marcello Mastroianni, Sophia Loren - facebook.com facebook