Da Portobello agli ultimi mesi di vita | la carriera e il coraggio di Enrica Bonaccorti

La conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti ha affrontato negli ultimi mesi una lunga e dolorosa battaglia contro un tumore al pancreas, malattia tra le più aggressive e difficili da trattare, diagnosticata all'inizio dell'estate del 2025. La scoperta del tumore, nel mese di giugno di un anno fa, ha segnato un momento di forte shock per la conduttrice, che in poche ore ha visto la sua vita rivoluzionata. "Mi sono come congelata: non ho provato né paura né tristezza, ma solo un'assenza, come un lungo letargo a occhi aperti", aveva raccontato in un'intervista al Tg1 nell'ottobre 2025. La reazione immediata era stata quella di isolarsi, evitando contatti sia con il pubblico che con amici e familiari, fino a rendere pubblica la malattia dopo mesi di silenzio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

