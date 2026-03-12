I due segretari del Pd toscano

Al vertice del Pd toscano si svolge una coabitazione tra due figure di rilievo: Emiliano Fossi, segretario regionale del partito e deputato, e Marco Furfaro, responsabile delle iniziative politiche e anch’egli deputato. La loro presenza insieme rappresenta un quadro di leadership condivisa senza precedenti nella regione. Entrambi sono coinvolti in ruoli chiave all’interno del partito e collaborano nelle decisioni politiche.

Ai vertici del Pd toscano sta andando in scena una pittoresca coabitazione. Da una parte c'è Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd e deputato, dall'altra c'è Marco Furfaro, responsabile iniziative politiche del Pd e deputato.

