Cardi B lancia Grow-Good Beauty | il nuovo brand capelli che promette lunghezze XXL
Cardi B non ha nascosto il suo entusiasmo: questa volta si lancia in grande con il nuovo brand di prodotti per capelli, Grow-Good Beauty. La rapper americana ha deciso di fare sul serio, puntando a promuovere lunghezze XXL e prodotti di qualità. Non si tratta di un semplice lancio, ma di un vero e proprio cambio di passo nel mondo della bellezza, con Cardi B che si impegna in prima persona a rivoluzionare il modo di prendersi cura dei capelli.
Cardi B non fa soft launch. Fa major era. E questa volta non si parla di un singolo o di un red carpet look virale, ma di capelli. Cardi B ha ufficialmente annunciato il suo primo brand hair di proprietà: Grow-Good Beauty, in arrivo questa primavera. E sì, l’obiettivo dichiarato è uno solo: capelli lunghi, forti, sani.Dalle parrucche neon alla hair journey naturale Dalle parrucche neon alla hair journey naturale con il nuovo lancio di Cardi B Grow-Good Beauty. Se segui Cardi da un po’, sai che negli anni ha servito ogni tipo di hair moment: bob blunt ultra sleek, parrucche fluo fino alla vita, onde XXL da red carpet couture. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
