Cardi B lancia Grow-Good Beauty | il nuovo brand capelli che promette lunghezze XXL

Cardi B non ha nascosto il suo entusiasmo: questa volta si lancia in grande con il nuovo brand di prodotti per capelli, Grow-Good Beauty. La rapper americana ha deciso di fare sul serio, puntando a promuovere lunghezze XXL e prodotti di qualità. Non si tratta di un semplice lancio, ma di un vero e proprio cambio di passo nel mondo della bellezza, con Cardi B che si impegna in prima persona a rivoluzionare il modo di prendersi cura dei capelli.

