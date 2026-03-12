Henry si espone | Mbappè viene criticato ingiustamente Mondiali? Impossibile non considerare l’Italia anche se…

Henry ha commentato le recenti critiche rivolte a Mbappé, affermando che sono ingiuste, e ha parlato della presenza della Francia ai prossimi Mondiali, sottolineando comunque che l’Italia non può essere ignorata come avversaria. Nel suo intervento ha analizzato anche le sfide delle rivali della Francia nel torneo, evidenziando alcuni aspetti delle squadre coinvolte.

