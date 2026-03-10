Perché i Mondiali di calcio si giocheranno lo stesso anche se perdurerà la guerra in Medio Oriente
I Mondiali di calcio 2026 si svolgeranno normalmente nonostante il conflitto in Medio Oriente continui. Le partite sono state programmate e confermate, senza modifiche agli eventi previsti. Le autorità organizzative hanno assicurato che i tornei si terranno nelle date stabilite, mantenendo il calendario originario. La competizione si svolgerà senza interruzioni, come confermato dagli organizzatori.
Il conflitto in Medio Oriente non influirà sui Mondiali 2026 che si giocheranno regolarmente, come confermato dalla FIFA: "Speriamo che tutte le squadre qualificate possano partecipare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Le Borse mondiali in rosso: paura per la guerra in Medio Oriente e lo stretto di HormuzLe Borse europee peggiorano ulteriormente, con l’indice Stoxx 500 in calo del 3,1%, riportandosi ai livelli di gennaio.
L’avviso Usa: «Americani, lasciate i paesi del Medio Oriente, anche Israele». La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di HormuzIl Dipartimento di Stato Usa ha invitato gli americani ad abbandonare immediatamente oltre una dozzina di Paesi del Medio Oriente.
