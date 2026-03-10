Perché i Mondiali di calcio si giocheranno lo stesso anche se perdurerà la guerra in Medio Oriente

I Mondiali di calcio 2026 si svolgeranno normalmente nonostante il conflitto in Medio Oriente continui. Le partite sono state programmate e confermate, senza modifiche agli eventi previsti. Le autorità organizzative hanno assicurato che i tornei si terranno nelle date stabilite, mantenendo il calendario originario. La competizione si svolgerà senza interruzioni, come confermato dagli organizzatori.