Helena Prestes ha svelato il suo trucco di bellezza durante i weekend in montagna, dopo aver scoperto che l’idratazione intensa e le texture piacevoli sono fondamentali per la pelle. La modella brasiliana passa molto tempo tra le vette e si prende cura del viso con prodotti mirati, senza usare filtri o trucchi. Recentemente, ha mostrato sui social alcune delle sue creme preferite, evidenziando quanto siano importanti per mantenere la pelle fresca e idratata anche in ambienti freddi.

Idratazione intelligente, texture sensoriali e zero filtri. La beauty routine invernale di Helena Prestes funziona e no, non è magia! Il segreto? Scegliere i prodotti giusti . C’è qualcosa nella pelle di Helena Prestes che cattura la luce anche nelle giornate più grigie. Sempre glow, sempre fresca e con quel make up leggerissimo che lascia spazio alla luminosità naturale dell’incarnato. Che sia sotto il sole cittadino o tra neve e vento in montagna, la sua pelle appare compatta, rimpolpata e intensamente idratata. Il segreto non è una formula magica, ma una certezza semplice e potentissima, l’idratazione è la base di tutto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Helena Prestes: il segreto di bellezza durante i weekend in montagna (da copiare ora)

Stile ad alta quota, Helena Prestes trasforma la montagna in una passerella vintageHelena Prestes porta un tocco di stile vintage sulle vette, reinterpretando l’abbigliamento da neve con eleganza e sobrietà.

Helena Prestes cerca personale da inserire nel suo teamHelena Prestes ha avviato una ricerca di personale per rafforzare il suo team, motivata dall’espansione dei suoi progetti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.