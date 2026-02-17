Helena Prestes | il segreto di bellezza durante i weekend in montagna da copiare ora
Helena Prestes ha svelato il suo trucco di bellezza durante i weekend in montagna, dopo aver scoperto che l’idratazione intensa e le texture piacevoli sono fondamentali per la pelle. La modella brasiliana passa molto tempo tra le vette e si prende cura del viso con prodotti mirati, senza usare filtri o trucchi. Recentemente, ha mostrato sui social alcune delle sue creme preferite, evidenziando quanto siano importanti per mantenere la pelle fresca e idratata anche in ambienti freddi.
Idratazione intelligente, texture sensoriali e zero filtri. La beauty routine invernale di Helena Prestes funziona e no, non è magia! Il segreto? Scegliere i prodotti giusti . C’è qualcosa nella pelle di Helena Prestes che cattura la luce anche nelle giornate più grigie. Sempre glow, sempre fresca e con quel make up leggerissimo che lascia spazio alla luminosità naturale dell’incarnato. Che sia sotto il sole cittadino o tra neve e vento in montagna, la sua pelle appare compatta, rimpolpata e intensamente idratata. Il segreto non è una formula magica, ma una certezza semplice e potentissima, l’idratazione è la base di tutto. 🔗 Leggi su 361magazine.com
