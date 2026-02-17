Helena Prestes | il segreto di bellezza durante i weekend in montagna da copiare ora

Da 361magazine.com 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Helena Prestes ha svelato il suo trucco di bellezza durante i weekend in montagna, dopo aver scoperto che l’idratazione intensa e le texture piacevoli sono fondamentali per la pelle. La modella brasiliana passa molto tempo tra le vette e si prende cura del viso con prodotti mirati, senza usare filtri o trucchi. Recentemente, ha mostrato sui social alcune delle sue creme preferite, evidenziando quanto siano importanti per mantenere la pelle fresca e idratata anche in ambienti freddi.

Idratazione intelligente, texture sensoriali e zero filtri. La beauty routine invernale di Helena Prestes funziona e no, non è magia! Il segreto? Scegliere i prodotti giusti . C’è qualcosa nella pelle di Helena Prestes che cattura la luce anche nelle giornate più grigie. Sempre glow, sempre fresca e con quel make up leggerissimo che lascia spazio alla luminosità naturale dell’incarnato. Che sia sotto il sole cittadino o tra neve e vento in montagna, la sua pelle appare compatta, rimpolpata e intensamente idratata. Il segreto non è una formula magica, ma una certezza semplice e potentissima, l’idratazione è la base di tutto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

helena prestes il segreto di bellezza durante i weekend in montagna da copiare ora
© 361magazine.com - Helena Prestes: il segreto di bellezza durante i weekend in montagna (da copiare ora)

Stile ad alta quota, Helena Prestes trasforma la montagna in una passerella vintageHelena Prestes porta un tocco di stile vintage sulle vette, reinterpretando l’abbigliamento da neve con eleganza e sobrietà.

Helena Prestes cerca personale da inserire nel suo teamHelena Prestes ha avviato una ricerca di personale per rafforzare il suo team, motivata dall’espansione dei suoi progetti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Helena Prestes e Javier Martinez: dal dolore familiare ai progetti di matrimonio; Federico Gregucci e Clarissa Marchese, lo scatto del matrimonio segreto negli Stati Uniti; Celebrity Chef, Helena Prestes contro Javier: la data ufficiale della puntata; Helena Prestes e Javier Martinez celebrano il primo anno d'amore: in arrivo la nuova ospitata a Verissimo.

helena prestes il segretoHelena Prestes: il messaggio emozionante ai fan dopo Verissimo«Grazie davvero a tutte le persone che hanno guardato Verissimo». Così inizia il post di Helena Prestes, parole semplici ma cariche di emozione, che hanno toccato il cuore dei suoi fan. L’intervista n ... quilink.it

helena prestes il segretoVerissimo: ospiti Helena Prestes e Javier Martinez raccontano il loro primo anno d’amore, ecco quandoScopri il ritorno di Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo, dove condividono emozioni e nuovi progetti dopo un anno. mondotv24.it