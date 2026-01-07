L’accordo tra Venezuela e Stati Uniti prevede la consegna immediata di fino a 50 milioni di barili di petrolio venezuelano, come annunciato dall’ex presidente Donald Trump. Questa operazione mira a rafforzare le forniture energetiche negli Stati Uniti, in un contesto di ripresa economica e di tensioni geopolitiche nel settore. La decisione rappresenta un passo importante nelle relazioni energetiche tra i due paesi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fino a 50 milioni di barili destinati al mercato americano. Secondo quanto dichiarato da Donald Trump, tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio venezuelano saranno trasferiti “immediatamente” agli Stati Uniti. L’annuncio è arrivato tramite un post su Truth, il social del presidente americano, ed è il primo risultato concreto che Washington rivendica dopo la caduta di Nicolás Maduro. Al momento, però, da Caracas non è arrivata alcuna conferma ufficiale, rendendo l’intesa ancora non formalizzata pubblicamente dal Venezuela. Il petrolio bloccato dall’embargo pronto a partire per gli Usa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Accordo petrolifero tra Venezuela e Stati Uniti: Trump annuncia la consegna immediata di 50 milioni di barili

Leggi anche: Venezuela, Trump: “Agli Usa subito tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio”

Leggi anche: Svolta tra Venezuela e Stati Uniti? Maduro annuncia: pronto a trattare con Trump

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25; Maduro: «Pronti a parlare con Usa di lotta alla droga, petrolio e accordi economici»; Petrolio, perché gli Stati Uniti vogliono le riserve del Venezuela?; Speciale: Il Venezuela e il declino americano.

Accordo USA-Venezuela sull’esportazione di petrolio; raffica di dati in arrivo - cosa muove i mercati - I futures legati ai principali indici statunitensi cercano una direzione, con gli analisti che prevedono che l’attenzione si sposterà su una serie imminente di indicatori economici ril ... it.investing.com