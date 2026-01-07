Accordo petrolifero tra Venezuela e Stati Uniti | Trump annuncia la consegna immediata di 50 milioni di barili
L’accordo tra Venezuela e Stati Uniti prevede la consegna immediata di fino a 50 milioni di barili di petrolio venezuelano, come annunciato dall’ex presidente Donald Trump. Questa operazione mira a rafforzare le forniture energetiche negli Stati Uniti, in un contesto di ripresa economica e di tensioni geopolitiche nel settore. La decisione rappresenta un passo importante nelle relazioni energetiche tra i due paesi.
Fino a 50 milioni di barili destinati al mercato americano. Secondo quanto dichiarato da Donald Trump, tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio venezuelano saranno trasferiti "immediatamente" agli Stati Uniti. L'annuncio è arrivato tramite un post su Truth, il social del presidente americano, ed è il primo risultato concreto che Washington rivendica dopo la caduta di Nicolás Maduro. Al momento, però, da Caracas non è arrivata alcuna conferma ufficiale, rendendo l'intesa ancora non formalizzata pubblicamente dal Venezuela. Il petrolio bloccato dall'embargo pronto a partire per gli Usa.
