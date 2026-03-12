GUERRA A OROLOGERIA

Le economie di Europa e dei Paesi del Golfo sono sotto pressione a causa del conflitto in corso. Gli Stati Uniti e Israele stanno spendendo circa un miliardo di dollari al giorno per sostenere le operazioni militari. La situazione mette in difficoltà i bilanci di diverse nazioni, che devono fare i conti con costi elevati e incerte prospettive di durata.

Le economie di Europa e Paesi del Golfo non possono reggere un conflitto lungo. Usa e Israele spendono 1 miliardo al giorno. Ma i pasdaran resistono e Donald Trump non si può permettere di non vincere: rischio disastro. E se il conflitto con l’Iran finisse come quello in Afghanistan? Se cioè la macchina da guerra degli Stati Uniti e quella israeliana non riuscissero ad averla vinta sugli ayatollah? Nel passato è già accaduto che la resistenza di forze apparentemente inferiori tenesse testa a quello che è considerato un esercito invincibile. Basta pensare, oltre che a Kabul, a Corea, Vietnam, Iraq e perfino Somalia, dove l’operazione Restore Hope, nata per stabilizzare il Paese e spazzare via i signori della guerra, si concluse con un ritiro umiliante dopo la morte di 19 marines. 🔗 Leggi su Laverita.info

