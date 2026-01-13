De Gregori & Friends a Castello una serata di musica d’autore per l’Hospice di Borgonovo
Sabato 17 gennaio prossimo, dalle ore 21 al Teatro "Verdi" di Castelsangiovanni, si svolgerà un concerto della band piacentina "Quattro Amici al Bar - Musica Italiana d'autore" organizzato da Asp Azalea, in favore dell'Hospice di Borgonovo a cui sarà devoluto l'intero incasso della serata, con il.
