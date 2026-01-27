Giudice Sportivo | Rabiot e Athekame in diffida Skorupski squalificato

Il Giudice Sportivo ha comunicato i provvedimenti relativi all’ultimo turno di Serie A, includendo le diffide a Rabiot e Athekame e la squalifica di Skorupski. Questi provvedimenti sono parte delle decisioni ufficiali prese al termine delle partite, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme sportive e la correttezza del campionato.

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato in queste ore i provvedimenti relativi all’ultimo turno di Serie A. Dal comunicato emergono indicazioni immediate anche in chiave Milan-Bologna, con effetti diretti già dal prossimo turno di campionato. Per il Milan arrivano nuove situazioni da monitorare sul fronte disciplinare. Adrien Rabiot e Zachary Athekame hanno raggiunto quota quattro ammonizioni stagionali e finiscono ufficialmente in diffida. Una soglia delicata che si aggiunge a quella già superata da Fofana nelle scorse settimane. Attenzione anche a Mike Maignan e Luka Modric: entrambi sono saliti alla quarta sanzione e al prossimo cartellino scatterà automaticamente la diffida. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Nell'ultimo turno di campionato, il giudice sportivo ha squalificato tre calciatori, tra cui Skorupski e Barbieri, e ha anche sospeso l’allenatore del Pisa, Gilardino.

