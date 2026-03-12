Sabato 14 marzo 2026 alle 14:00 si sfideranno Girona e Athletic Bilbao nel match di Liga. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e si discute di quote e pronostici. Le due squadre si trovano a quattro punti di distanza in classifica e entrambe hanno avuto una stagione deludente fino a questo momento. La partita si gioca a Montilivi.

La prima gara del sabato di Liga sarà quella che vedrà opposti Girona e Athletic Bilbao: le due squadre sono separate da soli 4 punti in classifica ed entrambe hanno vissuto una stagione complessivamente deludente, finora. I catalani avevano iniziato malissimo e si sono risollevati: ora sono nel cammino giusto per centrare la salvezza ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Girona-Athletic Bilbao (sabato 14 marzo 2026 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Equilibrio a Montilivi?

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