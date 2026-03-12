Sabato 14 marzo alle 14:00 si gioca la partita tra Girona e Athletic Bilbao, con le formazioni ufficiali e le quote disponibili. Le due squadre si affrontano in una sfida di Liga, con una distanza di quattro punti in classifica. Entrambe hanno vissuto una stagione caratterizzata da risultati al di sotto delle aspettative. La partita promette di essere una sfida equilibrata tra le due formazioni.

La prima gara del sabato di Liga sarà quella che vedrà opposti Girona e Athletic Bilbao: le due squadre sono separate da soli 4 punti in classifica ed entrambe hanno vissuto una stagione complessivamente deludente, finora. I catalani avevano iniziato malissimo e si sono risollevati: ora sono nel cammino giusto per centrare la salvezza ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Girona-Athletic Bilbao (sabato 14 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I catalani sfidano i Leones

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