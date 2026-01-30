Questa mattina si sfidano Oviedo e Girona nella prima partita del sabato di Liga. I catalani arrivano come favoriti, ma l’ultima in classifica, l’Oviedo, cerca di sorprendere e ottenere punti fondamentali per risalire la china. La partita si gioca alle 14:00, in un match che può cambiare le sorti di entrambe le squadre.

La prima gara del sabato di Liga sarà quella tra Oviedo e Girona: i padroni di casa sono ultimi in classifica e hanno bisogno estremo di un risultato che possa dare loro un minimo di convinzione per credere in un’impresa ormai difficilissima. I catalani invece si sono tirati fuori con grande merito da una brutta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Oviedo-Girona (sabato 31 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I catalani ospiti dell’ultima in classifica

Approfondimenti su Oviedo Girona

Ultime notizie su Oviedo Girona

Pronostico Oviedo vs Girona – 31 Gennaio 2026Nel palcoscenico del La Liga si aprirà un pomeriggio intenso il 31 Gennaio 2026, alle 14:00, quando Oviedo e Girona si sfideranno allo storico Stadio Nuevo ... news-sports.it

Di tutto e di più tra Girona e Oviedo: folle pareggio per 3-3, catalani beffati alla fineIl sabato di Liga promette spettacolo e, fin dalla prima partita in programma, chiarisce le sue intenzioni. In campo Girona e Oviedo, che danno il via ad un match poco adatto ai deboli di cuore. Il ... tuttomercatoweb.com

