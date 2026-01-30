Oviedo-Girona sabato 31 gennaio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici I catalani ospiti dell’ultima in classifica

Da infobetting.com 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si sfidano Oviedo e Girona nella prima partita del sabato di Liga. I catalani arrivano come favoriti, ma l’ultima in classifica, l’Oviedo, cerca di sorprendere e ottenere punti fondamentali per risalire la china. La partita si gioca alle 14:00, in un match che può cambiare le sorti di entrambe le squadre.

La prima gara del sabato di Liga sarà quella tra Oviedo e Girona: i padroni di casa sono ultimi in classifica e hanno bisogno estremo di un risultato che possa dare loro un minimo di convinzione per credere in un’impresa ormai difficilissima. I catalani invece si sono tirati fuori con grande merito da una brutta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Oviedo-Girona (sabato 31 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I catalani ospiti dell’ultima in classifica

