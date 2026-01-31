‘Civis anch’io’ al gran finale Idee e proposte di 1000 studenti

Quattrocento studenti di Cesenatico hanno preso parte al progetto ‘Civis anch’io’. Giovedì, nella sala del consiglio comunale, si è concluso il percorso di educazione civica promosso dall’amministrazione comunale. Gli studenti hanno presentato idee e proposte per migliorare il loro territorio, coinvolgendo direttamente i rappresentanti locali. Una giornata di confronto e partecipazione che ha visto molti giovani protagonisti.

Mille studenti cesenati hanno partecipato al progetto 'Civis anch'io'. Giovedì, nella sala del consiglio comunale, si è svolta l'ultima lezione del percorso di educazione civica promosso dall'Amminstrazione per avvicinare le nuove generazioni alla vita pubblica e al funzionamento dei Comuni. Ora prende avvio la fase tecnica relativa alla valutazione delle proposte degli studenti. I ragazzi hanno restituito all'Amministrazione un manifesto che raccoglie bisogni, idee e proposte su temi centrali della vita cittadina: scuola, sport, lavoro, cultura, mobilità, ambiente, inclusione e benessere psicologico.

