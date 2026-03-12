Giornate Fai ricche di appuntamenti a Montesilvano | i luoghi da poter visitare e i dettagli

A Montesilvano si svolgono due giornate Fai nell’ambito dell’edizione 34 delle “Giornate Fai di primavera”. L’evento coinvolge diverse location della città, aperte al pubblico per visite e approfondimenti. Sono previsti numerosi appuntamenti che permettono di scoprire luoghi di interesse culturale e paesaggistico, contribuendo a valorizzare il patrimonio locale. La manifestazione si inserisce nel più grande evento nazionale dedicato alla cultura italiana.

Presentate in Comune a Montesilvano le due giornate Fai del 21 e 22 marzo che apriranno luoghi suggestivi ai visitatori compresa la Stella Maris, dove sono in dirittura d'arrivo i lavori di riqualificazione Due giornate Fai ricche di appuntamenti a Montesilvano che aderisce all'edizione 34 delle “Giornate fai di primavera ”il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia. Appuntamento il 21 e il 22 marzo con il programma presentato l'11 marzo nella locanda “All'Origine” di Montesilvano Colle alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, dell'assessore Corinna Sandias, del capo delegazione Fai Pescara Giorgia Di Clemente e di Danilo Del Rosso capo gruppo giovani Fai Pescara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

