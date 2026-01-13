Cancelo Barcellona spunta un giallo! Annuncio ufficiale pubblicato e poi rimosso in pochi minuti | cosa è successo

Nelle ultime ore, il Barcellona ha pubblicato e poi cancellato rapidamente un comunicato ufficiale riguardante l’acquisto di João Cancelo. La breve pubblicazione ha generato sospetti e ha alimentato alcune perplessità tra i tifosi e gli addetti ai lavori, lasciando spazio a dubbi sulla veridicità dell’annuncio e sulle eventuali trattative in corso.

Cancelo Barcellona, pubblicato il comunicato dell’ingaggio e cancellato subito dopo. Un annuncio?flash che alimenta dubbi Nelle ultime ore il Barcellona ha creato un piccolo caso mediatico annunciando sui propri canali ufficiali l’acquisto di João Cancelo, salvo poi rimuovere il post nel giro di pochi minuti. La pubblicazione?flash ha generato sorpresa e domande tra tifosi e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cancelo Barcellona, spunta un giallo! Annuncio ufficiale pubblicato e poi rimosso in pochi minuti: cosa è successo Leggi anche: Cancelo Barcellona, è tutto fatto. L’annuncio del presidente dei blaugrana sull’ex terzino della Juventus Leggi anche: Giorgia Palmas gelosa? Spunta il video (poi rimosso): ecco spiegata la rabbia di Magnini a “Ballando” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cancelo Barcellona, spunta un giallo! Annuncio ufficiale pubblicato e poi rimosso in pochi minuti: cosa è successo - Un annuncio-flash che alimenta dubbi Nelle ultime ore il Barcellona ha creato un piccolo caso mediatico annunciando ... calcionews24.com

Giallo Cancelo: il Barcellona lo annuncia sui social, poi cancella tutto - Il club prima ufficializza il ritorno dell'esterno portoghese dall'Al- corrieredellosport.it

Inter, per Cancelo era fatta: il clamoroso retroscena del suo passaggio al Barcellona che ha scatenato il caos - L'Inter aveva definito il ritorno in prestito di Cancelo, ma un incontro dell'ultima ora ha cambiato tutto: la verità sul suo trasferimento al Barcellona. sport.virgilio.it

#Cancelo #Barcellona, è fatta Il comunicato ufficiale x.com

Barcellona, Cancelo ha superato le visite mediche! https://www.calciostyle.it/esteri/liga/barcellona-cancelo-ha-superato-le-visite-medichefsp_sid=1892593 di Lorenzo Maffia - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.