Giocava a pallone nel mezzo della rotonda | uomo multato dalla Polizia Locale

Un uomo è stato multato dalla Polizia Locale di Ravenna mentre giocava a pallone nel cuore di una rotonda. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a preservare la sicurezza e il decoro nelle zone più frequentate del quartiere Farini. La polizia ha intensificato i controlli nel quadro delle operazioni per tutelare la vivibilità dell’area.

Nel corso dei controlli sono scattate otto sanzioni, mentre un uomo è stato denunciato perchè sorpreso con permesso di soggiorno scaduto da 8 anni Prosegue l’attività di tutela della sicurezza urbana da parte della polizia locale di Ravenna, con l’obiettivo di garantire il mantenimento del decoro e della vivibilità nelle aree sensibili del quartiere Farini, dopo l’operazione “Smoke corner”. Tra il 7 e l’11 marzo, gli agenti hanno svolto servizi mirati nei giardini Speyer e nelle zone limitrofe, portando all’identificazione di 13 persone di diverse nazionalità e alla contestazione di 8 sanzioni. Uno degli episodi più rilevanti ha visto protagonista un uomo sanzionato e allontanato dall’area perché sarebbe stato sorpreso mentre giocava a pallone nel bel mezzo della rotonda Farini, mettendo a rischio la circolazione stradale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

