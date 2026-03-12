Gioca 11 over sulle gare di ieri sera | maxi vincita in una sala scommesse campana

Tempo di lettura: < 1 minuto Una schedina davvero da ricordare quella giocata da un cliente dell' agenzia Eurobet in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Caserta. Il bravo e fortunato appassionato di scommesse, cliente abituale dell'esercizio commerciale gestito dalla famiglia Iannucci, ha portato a casa la cifra record di 6.557,33 euro. Oltre alla somma, decisamente alta, curiosa anche la giocata: il giocatore campano ha infatti puntato solo con l'opzione Over su ben 11 diverse partite di calcio nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo. Una schedina molto varia, che ha spaziato dalla Champions League ai campionati minori dell'Inghilterra, fino al Belgio.