Vigor Federiconi guarda al futuro | Zero rimpianti pronti a nuove sfide

Nel consueto bilancio di fine anno, il presidente Franco Federiconi analizza l’andamento del Vigor Senigallia nel 2025, evidenziando i principali risultati e le sfide affrontate. Con uno sguardo rivolto al futuro, Federiconi sottolinea la volontà di proseguire con determinazione e senza rimpianti, puntando a nuovi obiettivi per consolidare la crescita del club rossoblu.

di Nicolò Scocchera Fine dell’anno, tempo di bilanci. Quello vigorino lo stila il presidente Franco Federiconi che traccia un quadro piuttosto netto e dettagliato su ciò che è accaduto allo storico club senigalliese nel corso del 2025, soffermandosi anche su ambizioni e progetti futuri in casa rossoblu. Presidente, che anno è stato il 2025? "Un anno molto impegnativo e a tratti travagliato. Abbiamo iniziato con le dimissioni di mister Clementi, come tutti sanno però è tornato alla guida della Vigor da qualche settimana. Possiamo dire che con il suo ritorno si è chiuso il cerchio. In questi mesi abbiamo provato a cambiare, alla fine però siamo tornati con chi è più vicino alla nostra linea e con il mister c’è grande sintonia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

