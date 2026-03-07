Quando la realtà si fa poesia e cinema Arriva Il quieto vivere di Gianluca Matarrese

Ecco un film che mescola realtà e poesia, portando lo spettatore in un mondo dove i confini tra verità e finzione si dissolvono. Si intitola «Il quieto vivere» e è diretto da Gianluca Matarrese. La pellicola gioca con le percezioni, creando un’esperienza visiva in cui niente è del tutto reale, ma anche niente è completamente inventato.

In certi film, accade! Capisci che quello che stai guardando non è né vero né falso. È qualcosa di più complicato e di più bello. È la vita che si è lasciata filmare. Non catturare. Filmare. Come se avesse acconsentito, per una volta, a rimaner ferma abbastanza a lungo da diventare immagine. Gianluca Matarrese conosce bene quel momento. Lo insegue da anni, attraverso il teatro, il documentario, la tv, il cinema. Lo insegue con la pazienza di chi sa che la realtà non si conquista in fretta. Che bisogna preparare il terreno — le luci, la troupe, i punti macchina — e poi aspettare che accada qualcosa che non si può scrivere sulle colonne di una sceneggiatura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Protagonisti i veri parenti calabresi del regista, durante un momento topico per le famiglie: le feste, e i pranzi e cene, di Natale

