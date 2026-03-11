Leini in lutto per la scomparsa della 24enne Giada Simeone | l' appello a Max Pezzali per realizzare l' ultimo desiderio

Leini piange la perdita di Giada Simeone, una ragazza di 24 anni. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, che ha lanciato un appello a Max Pezzali per realizzare l’ultimo desiderio della giovane. La notizia della scomparsa ha suscitato dolore tra amici e residenti, che si sono uniti nel ricordo della ragazza.

Circondata dall'affetto della sua famiglia e dell'intera comunità di Leini, in lutto una volta appresa la triste notizia. Giada Simeone è morta in ospedale a Torino, al San Giovanni Bosco, dopo aver combattuto con coraggio a fronte dei problemi di salute, un sorriso che continua a vivere nelle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leini in lutto per la scomparsa di Giada Simeone: aveva 25 anniLa comunità di Leini piange la prematura scomparsa di Giada Simeone, mancata all'età di 25 anni presso l’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La giovane era molto conosciuta in città e nel circ ... ilrisveglio-online.it

Giada Simeone, 25 anni, morta a Torino: chi era, la passione per la musica, la tv, la malattia dopo l’operazione e il sogno del padre per l’ultimo saluto legato a Max PezzaliA Leinì, nel Torinese, il nome di Giada Simeone non era quello di un personaggio famoso, ma di una ragazza che in molti conoscevano di vista o di persona. Una di quelle presenze che incontri a una fes ... alphabetcity.it

