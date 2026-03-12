gattuso ha le idee chiare per le convocazioni degli spareggi

Il commissario tecnico della Nazionale ha annunciato di avere già in mente i giocatori da convocare per gli spareggi mondiali, senza entrare nei dettagli delle scelte. La sua decisione riguarda l'elenco dei calciatori che parteciperanno alle partite decisive e sarà comunicata prossimamente. La selezione si basa su considerazioni tecniche e sulla forma attuale dei singoli atleti.

Il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso ha le idee piuttosto chiare per quanto riguarda le convocazioni per gli spareggi mondiali. Non ci sarà dunque Antonio Vergara, che si è dovuto fermare a causa di una fascite plantare. Confermati invece Meret, Politano, Buongiorno e Spinazzola del Napoli Convocati Italia: le scelte di Gattuso. Ecco i probabili convocati del Ct Gennaro Gattuso per gli spareggi validi per la qualificazione al Mondiale secondo il Corriere dello Sport: I PROBABILI CONVOCATI PORTIERI: Donnarumma (City), Carnesecchi (Atalanta), Vicario (Tot tenham), Meret (Napoli). DIFENSORI: Bastoni (Inter), Mancini (Roma), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Buongiorno (Napoli), Scalvini (Ata lanta), Coppola (Paris FC). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

