Gennaro Gattuso sta preparando le convocazioni per le partite di marzo, con l’obiettivo di affrontare i playoff mondiali. La sua strategia include allenamenti mirati e un possibile ritorno di alcuni giocatori. La sfida principale sarà la semifinale contro l’Irlanda del Nord, e il tecnico italiano si sta concentrando su un progetto equilibrato per ottenere il miglior risultato possibile.

Gennaro Gattuso è al lavoro per cercare di impostare la nazionale italiana in vista dei playoff per i mondiali in programma a marzo con la semifinale contro l’Irlanda del Nord. Gli azzurri sono attesi dalla partita contro l’Irlanda del Nord che, in caso di successo, potrebbe regalare la finale contro una tra Bosnia e Galles. Gattuso pronto a convocare Palestra in nazionale (Ansa Foto) – calciomercato.it Due partite che potrebbero regalare il pass per i mondiali della prossima estate che si disputeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il CT della nazionale sta già pensando alla lista dei possibili convocati per gli impegni che ci saranno tra due mesi con due nomi nuovi per la squadra azzurra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Gattuso ha già le idee chiare per le convocazioni di marzo: Palestra e un ritorno

Perin al Genoa? Moretto svela a che punto è la trattativa per il ritorno dell’ex Juve. Il Grifone ha le idee chiareIl futuro di Mattia Perin sembra sempre più legato al Genoa, con il club deciso a riportarlo in rossoblù già a gennaio.

Calcio serie C, il Perugia ha le idee chiare sul mercato di gennaio: le prioritàIl Perugia si prepara al mercato di gennaio con obiettivi chiari, cercando di rinforzare la rosa per risalire la classifica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Gattuso cerca un regista: pazza idea Verratti. Incontro a Doha, Marco ha già detto sì; Gattuso, tour per il Mondiale: vedrà tutti i possibili azzurri; Gattuso e la missione inglese: c’è anche Chiesa nel menù dell’Italia; Gattuso vola in Premier per la lista di giocatori dopo il blitz in Arabia e il colloquio con Verratti a Doha. Lo convoca?.

Gattuso vola in Premier per la lista di giocatori dopo il blitz in Arabia e il colloquio con Verratti a Doha. Lo convoca?La seconda missione è il tour a Londra dopo il blitz in Arabia. Già diramate le convocazioni a Calafiori, Coppola, Donnarumma, Tonali, Udogie e Vicario, ma Gattuso ha voluto anche Kayode e Savona ... corriere.it

Gattuso cerca un regista: pazza idea Verratti. Incontro a Doha, Marco ha già detto sìIl ct azzurro cerca un regista in vista degli spareggi e riflette sull’ex Psg, attualmente all’Al Duhail e dato in condizioni top ... msn.com

"Dopo la finale di Istanbul #Gattuso voleva andarsene. Lo chiusi nella stanza dei trofei e cambiò idea" Adriano Galliani #fblifestyle - facebook.com facebook

Italia, pazza idea Verratti per marzo. Si è incontrato con Gattuso e ha dato la sua disponibilità x.com